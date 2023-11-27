В НРА заявили, что большинство регионов РФ сохранили позиции по инвестпривлекательности

В Национальном рейтинговом агентстве отметили, что Москва остается абсолютным лидером и является недосягаемой по показателям эффективности экономики

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Большинство регионов России смогли сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности в 2023 году. В число регионов с высокой инвестиционной привлекательностью вошли Новосибирская область, Краснодарский край и Ненецкий автономный округ, при этом Москва продолжает оставаться абсолютным лидером. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), которое есть в распоряжении ТАСС.

"В исследовании 2023 года 50 регионов сохранили свои позиции на прежнем уровне, 10 регионов - улучшили свои позиции, 25 регионов - ухудшили. В 2023 году 50 из 85 регионов, включенных в исследование, остались в тех же группах, что и годом ранее. Сохранение регионами своих позиций не означает отсутствия улучшений инвестиционного климата: методика исследования предполагает сравнение показателей региона с лучшими, худшими и средними показателями, поэтому даже для сохранения позиций регионам необходимо демонстрировать динамику показателей на уровне не ниже среднероссийских значений", - поясняется в исследовании.

По данным экспертов, Москва остается абсолютным лидером по инвестиционной привлекательности и даже в турбулентных условиях является недосягаемой по показателям эффективности экономики, инфраструктурного развития, качества институтов и финансовой устойчивости. На втором месте - Санкт-Петербург, на третьем - Татарстан.

Новосибирская область и Краснодарский край укрепили свои позиции за счет стратегии привлечения диверсифицированных инвестиций, а Ненецкий автономный округ - за счет активности в добывающем секторе экономики.

В 2023 году в группах регионов с высокой инвестиционной привлекательностью представлены субъекты из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. Годом ранее в списке лидеров исследования были представлены регионы лишь 5 из 8 федеральных округов. "Произошедшая перестановка сил свидетельствует о том, что вхождение в число лидеров исследования - достижимая цель для регионов, находящихся в различных географических, климатических и экономических зонах. Регионы, ставшие лидерами по инвестиционной привлекательности в своих федеральных округах, могут выступить в роли источников лучших практик по улучшению инвестиционного климата для соседних субъектов федерации", - отмечают аналитики НРА.

При этом количество регионов-аутсайдеров по уровню инвестиционной привлекательности выросло. В 2023 году в трех группах с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности находятся 23 региона (годом ранее таких регионов было 16). К этому списку добавились Республика Хакасия, Псковская, Архангельская и Тверская области, Республика Коми, Севастополь, Еврейская автономная область и Республика Крым.

Оценки инвестиционной привлекательности 2023 года были рассчитаны на основе базы данных НРА, включающей итоговые статистические показатели за 2022 год. В аналитической части исследования использовались также оперативные данные статистики за первое полугодие 2023 года. В исследование были включены 85 субъектов РФ, которые в соответствии с методикой были разделены на три укрупненных категории ("высокая", "средняя" и "умеренная" инвестиционная привлекательность), внутри каждой из которых выделяется три уровня (первый, второй и третий).