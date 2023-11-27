Эксперт: внедрение беспилотных поездов требует пяти новых профессий

Среди них машинист-оператор, оператор по работе с обращениями пассажиров, старший машинист-оператор, начальник смены центра дистанционного контроля и управления, а также специалисты бригады быстрого реагирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Пять новых профессий требуется для внедрения беспилотных технологий на железных дорогах. Об этом сообщил первый заместитель директора Санкт-Петербургского филиала Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (АО "НИИАС") Павел Мыльников на стратегической сессии в рамках финала чемпионата "Профессионалы".

"Внедряя беспилотный подвижной состав, мы понимаем, что совершенствуются те профессии, которые были ранее в "Российских железных дорогах": так, вместо машиниста уже в Минтруде утверждена профессия "машинист-оператор". Чтобы переквалифицировать машиниста в машиниста-оператора, не нужно вводить целую программу в университете, достаточно через дополнительные курсы. Также для того, чтобы человек не чувствовал себя одиноко в поезде, если возникли какие-то нештатные ситуации, а машиниста нет, вводится еще профессия "оператор по работе с обращениями пассажиров" - это кол-центр, который находится удаленно от поезда и позволяет ответить на все вопросы", - сказал он.

По его словам, также потребуются старший машинист-оператор, который будет контролировать работу машинистов-операторов, начальник смены центра дистанционного контроля и управления, а также специалисты бригады быстрого реагирования для устранения нештатных ситуаций.

Как отметил Мыльников, две недели назад беспилотный поезд "Ласточка" с четвертым уровнем автоматизации был успешно протестирован, и к середине 2024 года планируется запустить первый поезд без машиниста с пассажирами.

"Новые профессии подразумевают то, что часть существующих кадров, которые есть в системе, должны переобучаться и адаптироваться под те условия, которые происходят в железнодорожной отрасли. <...> По оценкам экономического блока РЖД, риски, связанные с дефицитом кадров, к 2030 году достаточно высокие, поэтому эта технология позволяет в первую очередь перейти к парированию риска дефицита кадров", - сказал он, отметив, что в ближайшие пять лет в восточном направлении планируется кратное увеличение перевозок, поэтому беспилотные технологии необходимы.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые одержали победу на региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.