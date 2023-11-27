Глава "Зарубежнефти": бенчмарк нефти в РФ требует создания финансовой инфраструктуры

Сергей Кудряшов отметил, что "это не только дело нефтяных или газовых компаний"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Создание бенчмарка российской нефти требует серьезной финансовой инфраструктуры вокруг него. Такое мнение высказал генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов в ходе форума "Примаковские чтения".

"Физический бенчмарк - ничего сложного нет в этом плане. Но надо понимать, что нужно создать очень большую финансовую инфраструктуру вокруг этого, - сказал он. - И это не только дело нефтяных или газовых компаний. Это вопросы, которые лежат даже за пределами наших отраслей уже".

Кудряшов также отметил, что на финансовых рынках до сих пор преобладает доллар. По его словам, все долговые обязательства привязаны к этой валюте. "Даже сегодня мы подписываем контракты, которые привязаны к нашим валютам, но они все равно имеют индикатор доллар. Поэтому для того, чтобы двигаться к бенчмарку, нужно серьезно создавать общую инфраструктуру. Иначе всегда будут понятные победители в этой игре", - добавил глава "Зарубежнефти".

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".