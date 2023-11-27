В ГД внесли законопроект о праве совершать операции с нумизматическими наборами монет

В настоящее время ЦБ не устанавливает порядок розничной продажи нумизматических наборов монет и памятных монет, а также порядок их налогового учета

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который дает кредитным организациям право совершать операции купли-продажи с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов.

Документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента, вносит поправки в закон "О банках и банковской деятельности".

Речь идет о нумизматических наборах монет и памятных монетах Банка России из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монету ЦБ, которые являются законным средством наличного платежа на территории РФ и передаются Банком России кредитным организациям по ценам, отличным от номинальной стоимости. В настоящее время ЦБ не устанавливает порядок розничной продажи нумизматических наборов монет и памятных монет, а также порядок их налогового учета.

При этом для урегулирования обращения нумизматических наборов монет и памятных монет на вторичном рынке (при реализации кредитными организациями розничным клиентам) требуется внесение соответствующего изменения в действующее законодательство РФ.