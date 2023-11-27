В ЛНР три предприятия получили свыше 180 млн рублей займа от ФРП

Речь идет о заводе "Автомотозапчасть", предприятии "Утварь" и ювелирном заводе "Агат"

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) ЛНР выделил свыше 180 млн рублей займа трем предприятиям, работающим в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

Согласно сообщениям, завод "Автомотозапчасть" получит 100 млн рублей займа на пополнение запасов сырья и материалов, что позволит предприятию расширить объемы производства. Предприятию "Утварь" из города Ровеньки выделено 38 млн рублей займа для приобретения станков: заем предоставлен на cемь лет с отсрочкой по выплате тела займа на два года. Еще одно предприятие из города Ровеньки - ювелирный завод "Агат" - получит из ФРП 45 млн рублей на модернизацию оборудования.

"Автомотозапчасть" - одно из крупных предприятий Луганска, поставляющее свою продукцию в Ростовскую, Самарскую, Ярославскую, Московскую области, Республику Татарстан и в Санкт-Петербург. На сегодняшний день на заводе работает более 500 человек. Ювелирное предприятие "Агат" выпускает ювелирные изделия из золота и серебра более 25 лет. Компания осуществляет полный цикл производства: от разработки дизайна продукции до ее реализации. Предприятие "Утварь" при этом специализируется на создании церковной утвари и предметов религиозного назначения.

Фонд развития промышленности ЛНР создан весной 2023 года. Ранее глава Минпромторга ЛНР Тимур Саматов сообщал, что организация планирует до конца года выдать предприятиям республики льготные займы на сумму свыше 950 млн рублей. К началу ноября ФРП уже освоил более 400 млн рублей.