Tesla подала иск в Швеции из-за невозможности получить номерные знаки для машин

Это связано с забастовкой профсоюзов, целью которой является заставить автогиганта подписать коллективный договор, сообщила газета Dagens Industri

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Компания по производству электромобилей Tesla подает в суд на шведские власти в лице Транспортного управления страны. Причина иска в том, что новые автомобили Tesla не получают номерных знаков из-за забастовки профсоюзов, целью которой является заставить автогиганта подписать коллективный договор, сообщает газета Dagens Industri.

"Это удерживание номерных знаков представляет собой направленную против Tesla дискриминационную атаку, которая не имеет какой-либо правовой основы", - говорится в документе, который должен был быть 27 ноября представлен в окружной суд Норрчёпинга.

В основе конфликта - почтовая блокада против Tesla профсоюзов работников связи Seko и госслужащих ST, которые поддерживают профсоюз промышленных работников IF Metall в его забастовке против компании в борьбе за коллективный договор. Поэтому доставка номерных знаков для вновь регистрируемых машин невозможна.

"Tesla требует от окружного суда обязать Шведское транспортное управление обеспечить, чтобы номерные знаки для транспортных средств, принадлежащих Tesla, которые были зарегистрированы в соответствии с постановлением (2019:383) о регистрации и использовании транспортных средств и которым был присвоен регистрационный номер Шведского транспортного управления, перешли в собственность Tesla", - говорится в судебных документах, сообщает газета.

В Швеции покупатели приобретают автомобили вместе с номерными знаками, которые поставляются производителю по почте. От дилера он получает ее уже с номером, занесенном в реестр Транспортного управления.