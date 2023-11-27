НЛМК за I полугодие получил почти 92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Выручка достигла 505,7 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль НЛМК по МСФО за январь - июнь 2023 года составила 91,7 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период достигла 505,7 млрд рублей, валовая прибыль - 202,75 млрд рублей. Доналоговая прибыль составила 119,64 млрд рублей.

Данные по МСФО за 2022 год компания не раскрывала.

Согласно отчетности по РСБУ, компания в I полугодии 2023 года получила 73,1 млрд рублей чистой прибыли, выручка за отчетный период составила 348,14 млрд рублей.

О компании

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.