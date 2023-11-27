Липецкая область направит свыше 6 млрд рублей на капитальный ремонт 48 школ региона

Больше половины средств направят из федерального бюджета

ТАСС, 27 ноября. Власти Липецкой области направят более 6 млрд рублей на полное обновление и современное оснащение 48 средних общеобразовательных школ региона, в первых шести работы проведут в 2024 году. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Одобрена наша заявка [Министерством просвещения России] на участие в федеральной программе, по которой мы сможем отремонтировать 48 школ. Многие из них - в районах. Общий объем финансирования - свыше 6 млрд рублей. Больше половины - федеральный бюджет, остальное - наше софинансирование", - написал он.

Артамонов уточнил, что средства пойдут не на частичный ремонт зданий, а на полное обновление и оснащение. Он отметил, что в первых шести школах масштабный ремонт пройдет в 2024 году, их список в настоящее время утверждается, а работы начнут в течение учебного года, чтобы за лето успеть закончить, поэтому учеников переведут в другие школы, а в районах будет организован их подвоз. "Такие преобразования в школах мы уже делали, опыт есть, будем стараться завершить все побыстрее", - написал губернатор Липецкой области.