Минпромторг: международные эксперты отмечают положительную динамику в экономике России

Международный валютный фонд четыре раза в течение 2023 года повышал свою оценку роста ВВП РФ, отметил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Мировые аналитики отмечают положительную динамику в экономике России на фоне замедления в других странах. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев в ходе сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

"Индустриальный рост в России происходит на фоне общемирового замедления. Согласно докладу ЮНИДО, рост мировой обрабатывающей промышленности сегодня замедлился до 0,7%. Положительную динамику российской экономики отмечаем не только мы сами, но и мировые аналитики. Международный валютный фонд четыре раза в течение текущего года повышал свою оценку роста ВВП России", - сказал он.

Деловая активность, согласно S&P Global Manufacturing PMI, в России сейчас на высшей точке с 2017 года. По словам Груздева, российское правительство уделяет приоритетное значение повышению инвестиционного потенциала промышленности и стимулированию внутреннего спроса на отечественную продукцию. Россия, несмотря на ограничения, планирует наращивать промышленный экспорт и расширять его географию, добавил замминистра.

"Реализация всех обозначенных инициатив позволит добиться ежегодного увеличения объема производства в России в среднем на 4%", - подытожил Груздев.