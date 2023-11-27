Военные пенсии повысят на 4,5% с октября 2024 года

Согласно подписанному президентом закону, до 2025 года не будет применяться норма о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение понижающего коэффициента

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, до 2025 года не будет применяться норма закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, которая устанавливает поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента - денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. Речь идет о норме, согласно которой с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении военных пенсий учитывается в размере 54%, а с 1 января 2013 года должно было ежегодно увеличиваться на 2%.

Принятый закон предусматривает, что с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Так, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года - 89,32%. Это позволит увеличить реальный размер военных пенсий с октября 2024 года на 4,5%, отмечается в сопроводительных материалах.

Новые нормы коснутся также и лиц, приравненных к военнослужащим: граждан, проходящих службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, а также органах принудительного исполнения.