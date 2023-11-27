Минэкономразвития предложило установить почетное звание "Заслуженный работник туризма РФ"

Согласно проекту указа президента, звание будет присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления кандидатом профессиональной деятельности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России предложило установить почетное звание "Заслуженный работник туризма Российской Федерации". Соответствующий проект указа президента России размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить почетное звание "Заслуженный работник туризма Российской Федерации", - говорится в документе.

Почетное звание предлагается присваивать "высокопрофессиональным специалистам в области туризма и туристской деятельности" за значительный вклад и личные заслуги в участии или оказании содействия в развитии внутреннего и въездного туризма, в развитии туристской индустрии и формировании национальных туристских маршрутов, в реализации федеральных и международных программ и проектов в области развития туризма, в подготовке кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства, в продвижении отечественного туристского продукта на мировом рынке и создании имиджа РФ как благоприятной для туризма страны, следует из проекта.

Кроме того, это звание предлагается присваивать за вклад в обеспечение безопасности туризма, создание благоприятных условий для развития туризма и раскрытие туристского потенциала в РФ и ее субъектах, реализацию проектов в сфере туризма с привлечением внебюджетных инвестиций, продвижение интересов РФ по вопросам туризма в рамках международных организаций.

Согласно документу, почетное звание "Заслуженный работник туризма РФ" будет присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления кандидатом профессиональной деятельности в сфере туризма при наличии у него отраслевых наград федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ.