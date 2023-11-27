Аксаков заявил, что СПб-биржа находится в нормальном финансовом состоянии

Глава комитета по финансовому рынку предположил, что информацию по поводу банкротства СПб-биржи могли запустить иностранные злоумышленники, либо же внутренние игроки, которые пытаются заработать на скачках котировок, вызванных подобной информацией

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. СПб-биржа работает и находится в нормальном финансовом состоянии, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала РБК.

"Я сразу же обратил внимание на информацию, которая появилась в сети, о том, что биржа подала заявление на банкротство. Естественно, связался с теми людьми, которые отвечают за работу биржи. Последовало опровержение, биржа находится в нормальном финансовом состоянии, работает", - сказал он. Аксаков предположил, что информацию по поводу банкротства СПб-биржи могли запустить иностранные злоумышленники, либо же внутренние игроки, которые пытаются заработать на скачках котировок, вызванных подобной информацией.

По словам Аксакова, Банк России уже проводит расследование в связи со сложившейся ситуацией. "Понятно, что наш регулятор ситуацию по Санкт-Петербургской бирже держит на контроле. И все процессы, которые там происходят, согласовываются для того, чтобы минимизировать потери, прежде всего, инвесторов. Ну и для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование биржи", - заключил он.

Ранее в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о подаче искового заявления о признании СПб-биржи банкротом. Позднее биржа заявила, что обладает устойчивым финансовым состоянием, и что площадка не подавала заявления о признании себя банкротом.

27 ноября Арбитражный суд города Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПб-биржи. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Согласно сообщению торговой площадки, теперь СПб-биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с заявлением о банкротстве, якобы поданным биржей. В частности, планируется инициировать расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.