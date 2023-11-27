Путин подписал закон о повышении НДПИ на конденсат "Газпрома" и на газ

При этом повышение не будет применяться к дочерним организациям "Газпрома", у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газовый конденсат "Газпрома" и на газ для газового холдинга и независимых производителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и предусматривает повышение НДПИ на газовый конденсат "Газпрома" на коэффициент, равный умноженному на 1,5 показателю Кабдт, характеризующему надбавки за бензин и дизтопливо и применяющемуся при расчете НДПИ на нефть. При этом такое повышение не будет применяться к дочерним организациям "Газпрома", у которых добыча газа составляет менее 35% от общей добычи углеводородов.

Еще одно положение закона касается индексации НДПИ на газ с 1 января 2024 года для "Газпрома" и независимых производителей. При расчете НДПИ на газ вводятся два новых коэффициента: Ккг2023 (вводится с 1 января 2024 года и относится только к газу, поставляемому промышленности) и Ккг2024 (вводится с 1 августа 2024 года и касается поставок газа всем потребителям, в том числе населению, ТЭС и ЖКХ).