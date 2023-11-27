Путин подписал закон о возврате выплат по демпферу нефтяникам

Согласно документу, с октября в РФ вновь должен действовать прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, возвращающий с октября текущего года прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяникам. Документ опубликован.

Согласно документу, с октября в РФ вновь должен действовать прежний порядок расчета выплат по демпферу нефтяным компаниям. С сентября он был скорректирован, что, по сути, сократило выплаты на 50%, однако на фоне значительного роста биржевых цен на топливо было принято решение вновь повысить соответствующий коэффициент в полном объеме. Теперь с 1 октября этого года будет вновь использоваться коэффициент 1 вместо 0,5. Однако это не касается компаний, доля государства в которых превышает 25%.

Кроме того, предусматривается расчет прогнозной цены нефти Urals при установлении НДПИ как сумму средних арифметических цен при поставках в морские порты РФ в Северо-Западном и Южном федеральных округах, увеличенных на стоимость транспортировки морским транспортом до средиземноморского и роттердамского рынков. Стоимость транспортировки рассчитывается в порядке, установленном Федеральной антимонопольной службой, но не менее $2 за баррель.

Как пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, Россия намерена при расчете налогов применять максимальную имеющуюся котировку, выбирая из трех вариантов: дисконт к нефти Brent в $15, котировка Argus в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы, или методика Санкт-Петербургской биржи (методика заработает с января 2025 года). В 2024 году будут действовать две котировки - Argus или дисконт к Brent, уточнял он.

Помимо этого, поправками устанавливается снижение прогнозного дисконта цены Urals к Brent при расчете налогов с $20 до $15 в 2024 году, до $10 в 2025 году и до $6 в 2026 году, при этом разрешив правительству при необходимости увеличить этот дисконт в пределах $20 за баррель.

Также приняты поправки, позволяющие объединять обязательства в рамках соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих заводов с инвестиционными соглашениями. Для того, чтобы оба вида соглашений по объектам считались выполненными, совокупная сумма инвестиций по ним должна превысить 130 млрд руб., а сроки ввода должны быть предусмотрены не позднее конца 2025 года, отмечал замглавы Минфина.