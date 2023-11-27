Georgian Airways запустит рейсы между Петербургом и Тбилиси

Время в пути составит 3 часа 35 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Georgian Airways запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси с 10 декабря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 10 декабря авиакомпания Georgian Airways запустит рейсы между Санкт-Петербургом и столицей Грузии. Перелеты из аэропорта Пулково в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вылет из аэропорта Пулково запланирован в 04:55, прибытие в аэропорт Шота Руставели - в 09:30. Перелет займет 3 часа 35 минут. Время указано местное для каждого аэропорта.