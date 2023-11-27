Среднемесячная московская зарплата превысила подмосковную почти на 50 тыс. рублей

В столице показатель составил 128,3 тыс. рублей, отметили в Мосстате

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Среднемесячная зарплата работников в столице в январе-сентябре 2023 года превысила 128 тыс. рублей, в Подмосковье данный показатель приблизился к 79 тыс. рублей. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Москвы в январе-сентябре 2023 года составила 128,3 тыс. рублей и по сравнению с тем же периодом 2022 года в номинальном выражении увеличилась на 8,2%. Среднесписочная численность работников всех организаций столицы (без внешних совместителей) в январе-сентябре 2023 года составила 5,5 млн человек (на 2,1% больше, чем в январе-сентябре 2022 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве зарплата выше среднемесячного уровня сложилась в организациях, занятых добычей полезных ископаемых (259,2 тыс. рублей), финансовой и страховой деятельностью (258 тыс. рублей), а также деятельностью в области информации и связи (187,6 тыс. рублей).

"Наибольший номинальный рост среднемесячной начисленной заработной платы по отношению к январю-сентябрю 2022 года отмечался в деятельности по сбору и заготовке пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений - в 2,6 раза, в производстве электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей - в 2,5 раза, в рыболовстве - в 2,3 раза, в деятельности по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольных и наркозависимых - в 2,1 раза", - добавили в управлении.

Всего в крупных и средних организациях Москвы в январе-сентябре 2023 года без внешних совместителей трудились 3,9 млн человек. Это на 1,2% больше, чем в тот же период 2022 года.

Зарплаты в Подмосковье

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников всех организаций Московской области в январе-сентябре 2023 года составила 78,6 тыс. рублей и по сравнению с тем же периодом 2022 года в номинальном выражении увеличилась на 15,4%. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составила 2,4 млн человек, что на 0,9% больше, чем в январе-сентябре 2022 года", - уточнили в ведомстве.

При этом в Подмосковье зарплата выше средней по региону сложилась в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность (127,2 тыс. рублей), деятельность в области информации и связи (113,8 тыс. рублей), деятельность профессиональную, научную и техническую (105,8 тыс. рублей).

"Наибольший прирост среднемесячной начисленной заработной платы по сравнению с январем-сентябрем 2022 года отмечался в организациях, связанных с дизайном - в 1,8 раза, производством бытовой электроники - в 1,7 раза, ремонтом предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения - в 1,6 раза", - подчеркнули в Мосстате.

Всего в январе-сентябре 2023 года в крупных и средних организациях Московской области без внешних совместителей трудились 1,7 млн человек. Это на 0,6% больше, чем в тот же период 2022 года. В целом по крупным и средним организациям заработная плата работников составила 88,8 тыс. рублей и по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличилась на 17,2%, заключили в Мосстате.