ОКБ: число новых ипотечных кредитов в РФ в октябре выросло в годовом отношении на 49%

Их объемы увеличились на 72%, следует из данных бюро

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Количество новых ипотечных кредитов в октябре 2023 года увеличилось в годовом отношении на 49%, а объемы - на 72%. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Согласно данным бюро, за октябрь 2023 года было выдано 180,89 тыс. ипотечных кредитов на сумму 752,70 млрд рублей (в октябре 2022 года - 121,67 тыс. кредитов на 436,45 млрд рублей). Средний размер новой ипотеки увеличился на 16% - с 3,59 млн рублей в октябре 2022 года до 4,16 млн рублей в октябре 2023 года.

В пятерку регионов - лидеров по объемам ипотечного кредитования в октябре вошли Москва - 16,12 тыс. кредитов на 120,77 млрд рублей, Московская область - 13,09 тыс. кредитов на 77,36 млрд рублей, Санкт-Петербург - 10,08 тыс. кредитов на 56,42 млрд рублей, Краснодарский край - 8,62 тыс. кредитов на 38,51 млрд рублей и Республика Татарстан - 9,13 тыс. кредитов на 38,38 млрд рублей.

По данным ОКБ, самые крупные размеры ипотечных кредитов (из топ-30 регионов по объемам выдач) отмечены в Москве - 7,49 млн рублей, Московской обл. - 5,92 млн рублей, Санкт-Петербурге - 5,60 млн рублей, Якутии - 4,95 млн рублей и Приморском крае - 4,61 млн рублей. Самый скромный средний чек зафиксирован у жителей Оренбургской обл. - 3,03 млн рублей.

Кроме того, бюро сообщило, что во всех регионах из топ-30 наблюдается увеличение в годовом отношении объемов и количества выданных ипотечных кредитов. Самые высокие темпы роста в денежном эквиваленте наблюдается в Татарстане: объемы ипотечного кредитования выросли в республике на 87%, а количество - на 54%. Наибольший прирост количества выданных ипотек в годовом отношении - 65% - в Воронежской области (с 2,21 тыс. до 3,64 тыс. кредитов, при росте объемов на 79%, с 6,84 млрд до 12,22 млрд рублей). Самый высокий прирост среднего чека за год отмечен в Саратовской области - на 28%, с 2,70 млн до 3,45 млн рублей.

Единственным регионом из топ-30, в котором отмечается незначительное снижение среднего чека по ипотеке, стала Ленинградская область - с 4,54 млн рублей в октябре 2022 года до 4,46 млн рублей в октябре 2023 года.