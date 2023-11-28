"Ростелеком" представит платформу умного видеонаблюдения на уральском IT-форуме

"Форум будущего" пройдет с 5 по 7 декабря в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" продемонстрирует платформу интеллектуального видеонаблюдения на IT-выставке "Форум будущего", которая пройдет с 5 по 7 декабря в Екатеринбурге. Платформа работает на российском программном обеспечении и использует искусственный интеллект, сообщила пресс-служба Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком".

"На собственном стенде "Ростелеком" продемонстрирует платформу интеллектуального видеонаблюдения. В систему входят аналитические модули на основе искусственного интеллекта по детекции и распознаванию лиц, а также транспортная аналитика по онлайн-мониторингу автомобилей по заданным признакам", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента и директора Екатеринбургского филиала "Ростелекома" Ивана Пичугина, которые приводит пресс-служба, платформа работает на российском программном обеспечении и умеет записывать, хранить и анализировать данные. Также ее можно интегрировать с городскими сервисами. Внедрение подобных систем повышает безопасность регионов и развивает местную IT-инфраструктуру.

Дополнительно компания покажет интеллектуальный программный видеорегистратор. Устройство может обнаружить дым, огонь, а также обладает системой контроля с возможностью распознавания регистрационного знака автомобиля, его марки, модели и цвета кузова. Видеорегистратор можно установить на объектах здравоохранения, образования, спортивных и транспортных предприятиях, а также в государственных учреждениях.

IT-конгресс и выставка "Форум будущего" пройдет впервые с 5 по 7 декабря в Екатеринбурге. Событие соберет представителей отечественной IT-отрасли со всей страны. Посетители форума смогут поучаствовать в круглых столах и командных соревнованиях по кибербезопасности, посетить выставку лидеров отечественной IT-индустрии, послушать лекции ведущих IT-специалистов и зарегистрироваться на экскурсии по IT объектам Свердловской области.