Чешский министр подтвердил просьбу к ЕС об исключении российской стали из списка санкций

Продукция из РФ превосходит по качеству китайские материалы, а конкретные альтернативы пока не проработаны, заявил руководитель Минпромторга Чехии Йозеф Сикела

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил, что Чехия попросила власти Евросоюза сделать для нее исключение на запрет импорта российской стали до 2028 года, поскольку страна не сможет обойтись без этих поставок.

"В текущей ситуации в строительной промышленности, например при сооружении мостов, мы не сможем обойтись без нее (стали из РФ - прим. ТАСС)", - приводит слова министра портал Euractiv.

Чехия надеется, что ЕС пойдет на исключение стали из-под действия санкций против России, добавил Сикела. Портал уточняет, что речь идет в первую очередь о толстолистовой стали.

"Я убежден, что мы сохраним подход, согласно которому санкции должны наносить ущерб в первую очередь тому, против кого они направлены, а не тому, кто их вводит. В таком случае мы будем довольны", - подчеркнул Сикела.

Он добавил, что республика рассматривает и другие варианты борьбы с дефицитом стали, например налаживание импорта из КНР. Однако, по его словам, китайские материалы уступают по качеству российскому и пока конкретные альтернативы проработаны не были.

"Из российской стали вырабатываются толстые листы, прекращение производства которых может вызвать кризис в строительной отрасли или автомобилестроении", - привело в свою очередь агентство ČTK слова представителя чешской сталелитейной компании Vitovice Steel Яны Дронской. Продление срока исключения фирма намерена использовать для поиска альтернативных поставщиков. Бельгия и Италия также настаивают на продлении ЕС освобождения от запрета на ввоз российской стали. Это исключение из санкций необходимо ряду европейских сталелитейных предприятий.

17 ноября газета Politico сообщила, что Чехия обратилась к ЕС с просьбой продлить до 2028 года истекающий в конце 2024-го льготный импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в рамках нового пакета санкций против РФ. Издание отмечало, что сталь от российского металлургического комбината необходима для автомобилестроительных предприятий Чехии, ключевого сектора экономики республики. Около 10% ее ВВП составляет продукция этой отрасли.

Источники газеты проинформировали, что Чехия не может найти замену продукции НЛМК. Согласно данным Politico, просьба Чехии не означает, что льготный импорт продукции НЛМК будет продлен на четыре года. Этот срок может быть иным. Вопрос пока остается открытым.