В Минтрансе сообщили о штатной работе аэропортов Москвы, Петербурга и Сочи

В Пулково на прилет поздним прибытием задержано 13 рейсов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковный Жуковский, питерский Пулково и аэропорт Сочи работают в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме. Задержек на вылет по метеоусловиям нет. Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализовались. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. В настоящее время задержек по метеоусловиям на вылет нет. На прилет поздним прибытием воздушных судов задержано 13 рейсов", - отмечается в сообщении Минтранса.

В штатном режиме работает и аэропорт Сочи. "Погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию. Отмен рейсов из/в Сочи за прошедшие сутки по погодным условиям не зафиксировано", - добавили в Минтрансе.

Ограничений движений из-за погодных условий на федеральных трассах, включая Краснодарский край и Крым, также не наблюдается. На юге и в центре России для уборки снега на трассах задействованы более 10 тыс. дорожных рабочих и 7,8 тыс. единиц спецтехник.

Более того, после двух суток простоя, возобновила свою работу и Керченская паромная переправа.