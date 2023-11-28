Минэнерго предложило использовать биотопливо на основе торфа для авиации

Глава департамента угольной промышленности Петр Бобылев предложил маркировать торф в качестве возобновляемого ресурса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ предложило развивать технологию получения биотоплива из торфа для его дальнейшего применения в качестве авиационного топлива. Предложение высказал глава департамента угольной промышленности Петр Бобылев в ходе круглого стола Госдумы на тему "Проблемы торфопереработки в целях производства органических удобрений и обеспечения доступности ресурсной базы для торфопереработчиков".

По его словам, в России уже изучают возможности разработки и применения биотоплива на основе торфа.

"Мы смотрим на наших коллег из дружественных стран, из недружественных, что они добавляют в авиационный керосин как биотопливо. Кто-то из кукурузы это делает. Мы просчитывали разные варианты, если мы этой технологии добьемся, то самый дешевый вариант - делать это из торфа", - сказал Бобылев. Он добавил, что это позволит следовать за международной повесткой в части снижения углеродного следа.

Представитель Минэнерго также выступил с предложением маркировать торф в качестве возобновляемого ресурса. "[Предлагаем] рассмотреть возможность маркировки торфа как возобновляемого ресурса, пока без каких-либо льгот для элеткро- и теплоэнергетики. Для других видов потребления, в частности, удобрений и авиационного керосина, наверное, было бы разумно и правильно", - сказал Бобылев.

Торф в России

По оценкам Минэнерго, в России порядка 19 млрд тонн легко извлекаемых запасов торфа, еще свыше 10 млрд тонн - перспективных неразведанных запасов. В ходе круглого стола замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин отметил, что на балансе находятся 15 тыс. месторождений торфа. Разведано около 6 тыс. мелких месторождений, по прогнозным ресурсам есть еще около 31 тыс. месторождений. В целом выявлено свыше 52 тыс. месторождений торфа.

По данным Минприроды, добыча торфа в РФ в последние годы составляла порядка 1,6 млн тонн в год.

В разрезе по субъектам России, в 2022 году в Кировской области добыли 325 тыс. тонн торфа, в Пскове - 265 тыс. тонн, во Владимирской области - более 175 тыс. тонн, в Ленинградской - 133 тыс. тонн, в Калининграде - 103 тыс. тонн, в Тюменской области - около 200 тыс. тонн.