В Казахстане суточную добычу нефти на Тенгизе снизили из-за ограничений на КТК

Она составила 39 тыс. тонн

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз в Казахстане снижена с 84 тыс. тонн до 39 тыс. тонн в связи с ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Об этом сообщил журналистам советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов.

"В связи с погодными условиями и ограничениями приема на КТК суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тыс. тонн", - сказал Ильясов.

По его словам, ранее суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз составляла 84 тыс. тонн.

27 ноября в пресс-службе КТК сообщили, что консорциум остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах. В это же день в пресс-службе "Тенгизшевройла" (ТШО) сообщили, что компания будет корректировать производственную деятельность в связи с остановкой КТК отгрузки нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма.

Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и нефтяных месторождений в мире. Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл" было сформировано 6 апреля 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и компанией "Шеврон". В настоящее время партнерами ТШО являются: "Шеврон" - 50%, АО НК "Казмунайгаз" - 20%, "ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк." - 25% и "Лукойл" - 5%.