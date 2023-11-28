Дума одобрила во II чтении расширение полномочий кабмина по утверждению схем газификации

Законопроект также устанавливает полномочия правительства по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий полномочия правительства по утверждению порядка разработки, согласования и принятия схем газификации, а также закрепляющий принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа. Документ был инициирован правительством РФ.

Документом вводится понятие "схема газоснабжения и газификации субъекта РФ". Законопроект также устанавливает полномочия правительства РФ по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Так, региональные власти наделяются полномочиями по утверждению перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также графиков ограничения подачи газа потребителям при аварии. Также документ предусматривает внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ для предоставления возможности застройщику, техническому заказчику запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения.

Организации собственника единой системы газоснабжения наделяются полномочиями по определению необходимых объемов высвобождения газа по субъектам РФ при формировании графиков перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графиков частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии. В случае, если финансовых средств газораспределительных организаций недостаточно для покрытия их расходов на технологическое присоединение к газораспределительным сетям отдельных категорий заявителей, определяемых правительством РФ, мероприятия по такому присоединению выполняются или финансируются в порядке, установленном правительством России, региональным оператором газификации либо единым оператором газификации, в том числе в случае недостаточности финансовых средств у регионального оператора.

Законопроект был принят в первом чтении 6 апреля 2022 года. Как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, задача законопроекта - устранить пробелы в законодательстве, препятствующие газификации. При сохранении концепции документ был полностью переделан ко второму чтению, сообщил он. По словам Завального, документ закрепляет принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа. Принятие законопроекта необходимо для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам газопереработки и газохимии, подчеркнул глава думского комитета по энергетике.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.