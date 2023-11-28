Бизнес предложил стимулировать экспорт торфа и продукции из него

Директор компании "Вяткаторф" Евгений Сухих подчеркнул, что для реализации этой идеи предлагается включить код ТН ВЭД в программу государственного стимулирования экспорта или присвоить этой продукции другой код

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Вяткаторф" [100% дочернее предприятие "Т Плюс" ], крупнейший производитель фрезерного торфа в России, предлагает стимулировать экспорт торфа и продукции из него - для этого предлагается включить код ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) в программу государственного стимулирования экспорта, либо присвоить этой продукции другой код. Предложение озвучил управляющий директор компании Евгений Сухих.

"Торф и любой продукт из торфа попадает под единый код ТН ВЭД. Это сырьевой код, он не попадает ни под одну программу стимулирования и квотирования логистики. Есть нормативно-правовые акты, это, в частности, постановление правительства № 719 от 17 июля 2015 года, которое предусматривает стимулирование экспортных грузов", - пояснил он в ходе круглого стола в Госдуме "Проблемы торфопереработки в целях производства органических удобрений и обеспечения доступности ресурсной базы для торфопереработчиков".

Сухих отметил, что с 2017 по 2021 год экспорт российской продукции из торфа, по данным ФТС, увеличился в 5 раз - с 62 тыс. тонн до 312 тыс. тонн. В то же время, по его словам, Китай подтверждает заявленный объем экспорта торфа и продуктов из него в объеме 50 млн куб. м ежегодно. В настоящее время основные объемы идут в КНР из стран Прибалтики.

В материалах "Вяткаторф" говорится, что емкость мирового рынка грунтов и субстратов на основе торфа составляет более $400 млн. Рост спроса на этот вид продукции в среднем составляет +10% в год по ключевым потребителям. Кроме Китая, к ним относятся ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Турция.

В то же время в ОАЭ, Саудовской Аравии, КНР и Африке уже запущены госпрограммы по "озеленению" участков с проблемной почвой на срок до 2050 года.

"По ценам и качеству мы [находимся на высоком уровне], наши предприятия освоили технологии. Что нас сдерживает - это высокая стоимость логистики", - резюмировал Сухих. Он добавил, что на продукцию из торфа с 1 октября также распространяется действие экспортной пошлины, которая в зависимости от курса доллара составляет от 5 до 7%.

"На мой взгляд, развитие и поддержка государством экспортной составляющей принесет большой эффект для государства. Это и рабочие места, которые будут в России, это и поступление валюты, и эффективное использование природного ресурса, который есть", - сказал представитель компании.

О компании

"Вяткаторф" осуществляет добычу и поставку сельскохозяйственного и топливного торфа для Кировской ТЭЦ-4 и нескольких региональных котельных. В состав предприятия входит три производственных участка. Лицензионный объем запасов превышает 150 млн тонн торфа, ведется активная разработка 1,7 тыс. га эксплуатируемых площадей.