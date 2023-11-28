Экс-президент ЮАР сообщил о работе над созданием зон свободной торговли между Африкой и РФ

По словам Табо Мбеки, для обеспечения свободного перемещения людей и товаров на континенте нужно, в частности, строительство железных дорог

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия и страны Африки продолжают тесное взаимодействие по созданию зон свободной торговли. Кроме того, на континенте заинтересованы в развитии энергетического сотрудничества с Москвой, заявил экс-президент ЮАР Табо Мбеки на форуме "Примаковские чтения".

"Мы уже работаем над созданием зон свободной торговли между РФ и странами Африки. Этот процесс требует проведения более тесной интеграции", - сказал он.

Экс-президент пояснил, что для обеспечения свободного перемещения людей и товаров на континенте необходимо строительство железных дорог, организация воздушных и морских путей.

Он также обратил внимание, что в развитии инфраструктуры африканских стран ключевую роль играет энергетика. "Естественно, на континенте наблюдается нехватка энергетики, и Россия может участвовать в процессе обеспечения Африки энергоресурсами", - подчеркнул Мбеки.

Среди прочего он отметил, что РФ нужно рассмотреть возможность отправки миротворцев в Африку, потому что на Африканском континенте "необходимо обеспечивать мир и безопасность".

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.