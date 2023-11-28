В "Аккую нуклеар" сообщили, что строительные работы на первом энергоблоке АЭС завершаются

Следующим этапом будут пусконаладочные работы, отметил замдиректора компании Дмитрий Романец

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительные работы на площадке первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции близки к завершению, следующим этапом будут пусконаладочные работы. Об этом сообщил заместитель директора компании "Аккую нуклеар" Дмитрий Романец.

"Мы строим одновременно четыре энергоблока на станции. Тут работает почти 30 тыс. человек 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Основные строительные работы на первом энергоблоке подходят к завершению. Далее мы перейдем к этапу пусконаладочных работ. Мы проверим все элементы и оборудование", - приводит его слова газета Dünya. Работы на первом энергоблоке, по его словам, идут быстрыми темпами.

Романец указал, что реализация проекта идет по графику. "Наш главный приоритет - безопасность. Мы должны полностью ввести в эксплуатацию первый энергоблок в 2025 году. В рамках соглашения нам необходимо поставить первую электроэнергию в июле 2025 года", - сказал он.

Он также сообщил, что существует возможность продления еще на 20 лет срока эксплуатации АЭС, который на данный момент составляет 60 лет.

Станция будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения "3+". Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. По информации министра энергетики и природных ресурсов республики Алпарслана Байрактара, производство электроэнергии на первом энергоблоке станции начнется 29 октября 2024 года, остальные реакторы будут вводиться в эксплуатацию с интервалом в год.