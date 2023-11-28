"Газпром" заявил, что рост себестоимости добычи сланца окажет влияние на цену СПГ

По данным компании, в 2022 году объем мировой добычи газа из сланцев вырос на 6% относительно уровня 2021 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рост себестоимости добычи сланцевого газа окажет влияние, в том числе, на цену сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении "Газпрома".

Сейчас сланцевый газ по-прежнему добывается всего в четырех странах - США, Китае, Аргентине и Канаде. При этом в 2022 году объем мировой добычи газа из сланцев вырос на 6% относительно уровня 2021 года, отметили в "Газпроме".

"США в долгосрочных прогнозах развития сланцевой отрасли в стране допускают как увеличение, так и существенное снижение объемов добычи газа из сланцев. При этом целый ряд факторов будет способствовать росту себестоимости добычи сланцевого газа. В их числе - инфляция, истощение действующих и отсутствие открытий новых месторождений, а также практически исчерпанный потенциал повышения эффективности добычи за счет совершенствования технологий. Рост себестоимости окажет влияние, в том числе, на цену СПГ, для производства которого используется сланцевый газ", - сказали в компании.

Годом ранее "Газпроме" отмечал, что США не смогли оперативно нарастить добычу газа из сланца в благоприятных условиях 2022 года, а за последние пять лет в стране не было введено в разработку ни одного нового месторождения с существенными объемами добычи сланцевого газа. В других же странах в долгосрочной перспективе увеличение добычи сланцевого газа в значимых объемах "Газпром" не ожидал.