Посол Ерхов заявил, что РФ рассчитывает до конца года передать Африке 200 тыс. тонн зерна

Два судна уже отправились в Сомали и Буркина-Фасо, также ожидаются поставки в Эритрею, Зимбабве, Мали и ЦАР, заявил руководитель российской дипмиссии в Турции

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия в рамках инициативы по безвозмездной отправке зерна в нуждающиеся страны рассчитывает до конца года отправить 200 тыс. тонн в Африку. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Daily Sabah.

"Россия ранее предложила инициативу по бесплатной доставке пшеницы в беднейшие страны Африки. Мы ожидаем, что до конца года будет отправлено 200 тыс. тонн зерна. Два судна уже отправились несколько дней назад в Сомали и Буркина-Фасо. Ожидается, что в ближайшее время будут поставки в Эритрею, Зимбабве, Мали и ЦАР", - сказал он.

Посол отметил, что "несмотря на усилия ООН, до сих пор нет никаких результатов по возрождению зерновой сделки". "Реализация нашей части договоренностей находится на нулевом уровне. Усилия предпринимаются ООН, но они бесплодны. Проблема заключается в том, что Запад продолжает вводить и сохранять санкции на продукты питания и удобрения из России", - добавил Ерхов.

Коснувшись вопроса об организованном Украиной временном коридоре для вывоза зерна, он сказал, что у Киева "есть право экспортировать зерно автомобильным транспортом, железными дорогами, по рекам и так далее", и "все риски на них".