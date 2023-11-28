"Татнефть" проработает ВИЭ-проекты с возможностью господдержки

Также компания совместно с министерством промышленности и торговли Татарстана проработает допмеханизмы повышения инвестпривлекательности проектов возобновляемых источников энергии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" одобрил проработку перспективных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с возможностью использования инструментов государственной поддержки. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Татнефть" совместно с министерством промышленности и торговли Татарстана проработает дополнительные механизмы повышения инвестиционной привлекательности проектов ВИЭ.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.