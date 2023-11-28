Госдолг Украины на конец октября достиг нового исторического рекорда

Он составил $136,35 млрд

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государственный и гарантированный государством долг Украины продолжил рост и на конец октября достиг нового исторического рекорда в $136,35 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 958,37 млрд гривен, или $136,35 млрд", - говорится в информационной справке на сайте ведомства. При этом, как поясняет Минфин, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 68,04% общей суммы долга, или $92,77 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 31,96%, или $43,57 млрд.

Собственно государственный долг Украины составил 93,54% общей суммы государственного и гарантированного государством долга, или $127,54 млрд, в том числе внешний - 62,98% общей суммы долга, или $85,88 млрд, а внутренний - 30,56%, или $41,67 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 6,46%, или $8,8 млрд, в том числе внешний - 5,06%, или $6,9 млрд, внутренний - 1,40%, или $1,9 млрд.

В течение октября 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на $2,72 млрд.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен дефицит в $38 млрд и увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП. 9 ноября Верховная рада приняла бюджет на 2024 год с дефицитом $43,5 млрд и госдолгом свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. Согласно документу, внешние заимствования Украины должны составить $41 млрд.