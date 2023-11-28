МИД РФ: полный выход Эстонии, Латвии, Литвы из БРЭЛЛ отразится на ценах на электроэнергию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Полный выход из единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) повлияет на стоимость электроэнергии для стран Прибалтики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на форуме "Примаковские чтения".

"Сегодня три прибалтийские страны объявили о полном выходе из системы БРЭЛЛ, которая соединяла энергосистемы стран Балтии с советской системой. Еще теперь цены на электроэнергию формируются на шведской бирже, а не путем заключения выгодных долгосрочных контрактов и поставки электроэнергии из России", - отметил он.