Минпромторг рассматривает предложения по корректировке гибких экспортных пошлин

Заявок приходит очень много, отметил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Минпромторг рассматривает заявки компаний по корректировке гибких экспортных пошлин. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на площадке финала чемпионата "Профессионалы" в Петербурге.

"Заявок, которые приходят, очень много. Это десятки и сотни кодов, по которым ведется работа. В каждой отрасли есть те или иные коды, по которым есть вопросы", - сказал он.

О гибких экспортных пошлинах

С 1 октября 2023 года и до конца 2024 года в РФ действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Размер пошлин варьируется от 0% до 10% для разных товаров. В основном пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, а при 80 рублях за $1 и ниже она будет нулевой.

О чемпионате

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.