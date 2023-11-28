В ЛНР 13 предприятий получили заем от фонда развития промышленности

Им было предоставлено почти 800 млн рублей, сообщила глава фонда Виолетта Воробьева

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Более 10 предприятий, действующих в Луганской Народной Республике (ЛНР), с весны получили почти 800 млн рублей от регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщила глава фонда Виолетта Воробьева.

"На сегодняшний день Фонд развития промышленности ЛНР подписал договоры с 13 предприятиями республики. Им было предоставлено почти 800 млн рублей. Эти средства пойдут на модернизацию производств, приобретение нового оборудования, закупку материалов и сырья", - приводятся слова Воробьевой в Telegram-канале фонда.

Отмечается, что 12 льготных займов были выданы по программам "Проекты развития (регион)" и "Оборотные средства", при этом Луганский протезно-ортопедический завод получил от фонда безвозмездный грант на развитие производства.

Фонд развития промышленности ЛНР создан весной 2023 года. Ранее глава Минпромторга ЛНР Тимур Саматов сообщал, что организация планирует до конца года выдать предприятиям республики льготные займы на сумму свыше 950 млн рублей.