В России запустили нейросеть "Удел" по оценке привлекательности земельных участков

Программа учитывает не только юридический статус участка, транспортную доступность или наличие коммуникаций, но и другие показатели, в зависимости от цели использования земли

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) запустил в коммерческую эксплуатацию первый в России программный комплекс "Удел" по оценке инвестиционной привлекательности участков, разработанный на основе собственной нейросети. Проект представлен на стенде университета на III Конгрессе молодых ученых, сообщает пресс-служба вуза.

"Сервис позволяет подобрать земельный участок в соответствии с заданными параметрами, используя более 70 из них. В том числе, сравнить между собой разные участки с точки зрения территориальной привлекательности и цены, благодаря использованию собственной модели оценки на основе технологии машинного обучения", - заявил заведующий лабораторией городских технологий и пространственного развития университета МИИГАиК Алексей Курлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Специалисты МИИГАиК приступили к разработке сервиса в 2022 году. Он доступен для пользователей со стороны государства и бизнеса и стал первым подобным ресурсом в России, который включил подробный анализ пространственных данных о земельных участках.

Программа при расчете привлекательности участка учитывает не только его юридический статус, транспортную доступность или наличие коммуникаций, но и другие показатели, в зависимости от цели использования земли. Например, наличие соседей, обременения, форму и площадь участка, а также другие параметры. Разработка уже востребована при планировании строительства объектов или при разработке планов долгосрочного развития территорий, а также среди покупателей дачных участков.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.