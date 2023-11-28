Впервые за 10 лет число занятых в промышленности Петербурга выросло на 30 тысяч

Наибольший спрос возник на рабочие профессии: станочников, сварщиков и электромонтажников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Количество занятых в промышленности Санкт-Петербурга увеличилось почти на 30 тыс. человек, это самый большой прирост за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"За прошлый год число занятых только в промышленности Петербурга увеличилось почти на 30 тыс. человек. Это самый большой прирост за последние 10 лет. Наибольший спрос возник на рабочие профессии: станочников, сварщиков, электромонтажников", - объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что каждый месяц создаются тысячи новых рабочих мест. Следствие этого - высокая потребность в кадрах. Почти 70% этой потребности - квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена. В целом Петербург ведет большую работу по возрождению традиций профессионального образования, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на объединенном пленарном заседании в рамках финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и IX Всероссийского форума "Национальная система квалификации России".

"Чтобы готовить кадры фокусно, под реальный запрос предприятий, нужно было научиться этот запрос грамотно считать. Мы создали цифровую платформу, на которой начали собирать информацию с двух сторон: со стороны работодателя и со стороны системы образования. Сегодня на платформе зарегистрировано уже около 300 предприятий и больше 40 колледжей. Предприятия вносят на платформу данные о кадровых потребностях, колледжи - информацию, кого они готовят. Когда мы собрали первый срез и сопоставили объемы запроса и объемы подготовки, то обнаружили существенный разрыв. По некоторым профессиям и специальностям - в разы. Но благодаря этим данным начали исправлять кадровый дисбаланс", - рассказал Беглов.

О чемпионате

Финал чемпионата "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 28 ноября на площадках КВЦ "Экспофорум" и на семи дополнительных площадках города. Финалистами стали почти 700 человек, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах. Это учащиеся учреждений профессионального образования, молодые специалисты и школьники. На турнире также ожидается присутствие иностранных делегаций из 11 стран, в том числе Индии, Катара, Китая, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Азербайджана и Белоруссии. Чемпионат проводится в России впервые, инициатива создания принадлежит президенту страны Владимиру Путину.