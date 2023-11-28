Управляющие ФРС США разошлись в оценке необходимости повышения процентной ставки

В настоящее время базовая ставка ФРС находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Члены руководящего комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка, разошлись в оценке нынешнего подхода финрегулятора к снижению инфляции и политики в отношении базовой процентной ставки.

Член руководящего комитета ФРС Кристофер Уоллер на семинаре в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне заявил, что нынешний уровень ставки оптимален для приведения инфляции к целевому показателю в 2%. "Я все больше убеждаюсь в том, что нынешние меры хорошо подходят для замедления экономики и возвращения инфляции к показателю в 2%", - сказал он. Тем не менее, Уоллер подчеркнул, что инфляция остается высокой, поэтому пока рано оценивать устойчивость замедления ее темпов роста при текущей процентной ставке.

Другой член комитета Мишель Боуман, выступая перед Ассоциацией банкиров штата Юта, отметила, что для снижения инфляции необходимо повысить процентную ставку."Мой базовый экономический прогноз все еще предполагает, что нам понадобится повысить процентную ставку, чтобы поддерживать достаточно жесткую политику для своевременного снижения инфляции до целевого уровня в 2%", - подчеркнула она.

Согласно отчету о прошедшем 31 октября - 1 ноября заседании комитета ФРС США по открытому рынку, члены комитета не намерены снижать процентную ставку, опираясь на текущие показатели инфляции, превышающие целевой уровень.

В настоящее время базовая ставка ФРС находится в диапазоне 5,25-5,5%, что является самым высоким показателем за последние 22 года. Как следует из опубликованных ранее данных Министерства труда США, потребительские цены в стране выросли по итогам октября на 3,2% в годовом исчислении.

Следующее заседание комитета состоится в декабре.