Компания из Британии будет поставлять на Украину обогащенный уран до 2035 года

Возможна пролонгация контракта до 2043 года, заявили в АЭС "Энергоатом"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Компания Urenco заключила с оператором АЭС "Энергоатом" договор о поставках на Украину обогащенного урана до 2035 года. Об этом сообщили в украинской компании.

"27 ноября 2023 года президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт подписали контракт о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС. Согласно документу, Urenco будет поставлять "Энергоатому" обогащенный уран до 2035 года с возможностью пролонгации контракта до 2043 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным "Энергоатома", срок действия действующих контрактов с Urenco на поставку ядерных материалов - обогащенного уранового продукта и гексафторида природного урана (UF6) - истекает в 2025 году. Как указали в компании, благодаря продлению договора Украина продолжит получать обогащенный уран для производства ядерного топлива.

В "Энергоатоме" также проинформировали, что единственным поставщиком топливных сборок для нужд атомных электростанций оператора является компания Westinghouse. Поставками обогащенного урана для Westinghouse занимается Urenco.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые в настоящий момент производит российская компания ТВЭЛ. В Росатоме отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать украинские АЭС современным и экономически эффективным топливом по имеющемуся контракту до 2025 года. В марте 2022 года в "Энергоатоме" сообщали, что Украина полностью отказывается от закупки российского топлива для атомных электростанций и намерена заменить его сборками Westinghouse. В конце февраля 2023 года "Энергоатом" заявил, что все энергоблоки украинских АЭС переведут на топливо Westinghouse со следующего года. На данный момент ядерное топливо американской компании применяют только на одном реакторе ВВЭР-440 Ровенской АЭС.