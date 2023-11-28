Европейская энергосеть ENTSO-E и Украина синхронизировали сети и увеличили объем поставок

Кроме того, ENTSO-E увеличила квоту на объем поставок электроэнергии с 1 200 МВт до 1 700 МВт

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Европейская региональная группа ENTSO-E (сеть операторов системы передачи электроэнергии в континентальной Европе) на заседании в Брюсселе приняла решение о переводе Украины с временного режима на постоянную синхронизацию. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Кроме того, ENTSO-E увеличила квоту на объем поставок электроэнергии с 1 200 МВт до 1 700 МВт. "Это дополнительные 500 МВт, которые помогут нам улучшить возможный дефицит зимой", - отметил Шмыгаль.

Как уточнили в компании Укрэнерго, экстренная синхронизация с европейской энергосистемой состоялась 16 марта 2022 года после трех недель автономной работы украинской энергосистемы, но для включения Украины в режим постоянной синхронизации необходимо было провести "более 200 технических мероприятий по 9 направлениям". Сегодняшним решением "региональная группа ENTSO-E "континентальная Европа" подтвердила полное выполнение НЭК "Укрэнерго" каталога мероприятий, что означает завершение проекта синхронизации между украинской энергосистемой и европейской континентальной сетью", - отметили в украинской компании.