В Псковской области на комплексное развитие Пушкинских гор направят 350 млн рублей

На эти деньги отремонтируют детский сад "Сказка", школу искусств, культурно-досуговый центр и здание ветеринарной станции

ПСКОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области направят 350 млн рублей, полученные из федерального бюджета, на развитие Пушкиногорского района, на территории которого располагается музей-заповедник Александра Пушкина "Михайловское" - памятник русской культуры национального и мирового значения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

"Более 350 млн рублей получит Пушкиногорский район на комплексное развитие сельских территорий. Заявка муниципалитета вошла в итоговый перечень проектов, отобранных Минсельхозом для субсидирования на 2024-2025 годы. Благодаря этому в Пушкинских Горах отремонтируют детский сад "Сказка", школу искусств, культурно-досуговый центр и здание ветеринарной станции", - написал Ведерников в Telegram-канале.

Он также добавил, что на выделенные средства будет приобретено оборудование и транспорт для работы ветврачей. "Средства будут выделены из федерального бюджета. Поздравляю команду муниципалитета с победой и желаю качественно реализовать проект", - добавил губернатор.

Летом 2022 года Ведерников на Российской креативной неделе заявил, что за 80 лет население региона сократилось более чем в два раза. Тогда глава региона отмечал, что укрепить демографическое положение региона планируется за счет реализации проекта по комплексному развитию опорных населенных пунктов.