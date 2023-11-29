Румынская и канадская компании заключили контракт о ретехнологизации АЭС в Чернаводэ

По данным компании Nuclearelectrica, стоимость сделки составила около €520 млн

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Румынская компания Nuclearelectrica и канадский консорциум во главе с компанией AtkinsR alis (SNC-Lavalin Group Inc.) заключили контракт о ретехнологизации энергоблока на АЭС в Чернаводэ (уезд Констанца). Об этом сообщила Nuclearelectrica.

Сделка стоимостью около €520 млн, заключенная на Всемирной ядерной выставке в Париже, предусматривает поставку инструментов и комплектующих, а также инженерно-технологические услуги для продления срока эксплуатации энергоблока № 1 АЭС в Чернаводэ.

"Контракт представляет собой шаг вперед в ретехнологизации энергоблока № 1, а также в долгосрочном сотрудничестве Румынии и Канады в ядерной области, которое началось 55 лет назад", - сказал председатель административного совета Nuclearelectrica Теодору Кирикэ.

Правительство Румынии и Nuclearelectrica сообщили также о намерении построить еще два реактора типа Candu в Чернаводэ. Четыре операционных реактора Candu на АЭС доведут долю ядерной энергии в производстве электроэнергии в Румынии до 33%, отмечается в сообщении.

Кроме того, Nuclearelectrica подписала с одним из филиалов компании Ontario Power Generation меморандум о понимании в целях сотрудничества в производстве медицинских изотопов при помощи реакторов Candu.

Nuclearelectrica - национальная компания по производству электрической и тепловой энергии, а также ядерного топлива, в которой 82,5% акций принадлежит румынскому государству. Компания является оператором АЭС в Чернаводэ с двумя действующими энергоблоками, созданными по канадской технологии Candu, которые вырабатывают 20% электроэнергии Румынии.