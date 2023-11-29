Умер вице-председатель компании Berkshire Hathaway Чарльз Мангер

Ему было 99 лет

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Чарльз Мангер, вице-председатель компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта, умер на 100-м году жизни. Заявление опубликовала компания.

Отмечается, что он ушел из жизни во вторник утром в калифорнийской больнице. "Berkshire Hathaway не смогла бы достичь своего нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли", - приводятся слова Баффета в распространенном заявлении.

По данным журнала Forbes, состояние Мангера оценивалось в $2,6 млрд.