Работникам в РФ могут разрешить определять адрес, куда будет уплачиваться НДФЛ

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов пояснил, что такая мера позволит более справедливо распределять налоговые поступления и более равномерно развивать населенные пункты РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, согласно которому работникам разрешается самим определять, по какому адресу будет уплачиваться налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно действующим нормам, такой налог автоматически направляется по месту учета работника в налоговом органе, а не туда, где он фактически проживает. Таким образом, документом предлагается дать право гражданам самим определять, куда уплачивать НДФЛ: по месту работы или по месту фактического жительства.

"Если гражданин живет в одном регионе, а работает в другом, то уплаченные в бюджет налоговые взносы уходят не по месту жительства, а по месту регистрации работодателя", - отмечается в пояснительных материалах.

"Суть нашей идеи в том, чтобы дать работникам право самим определять, в бюджет какого населенного пункта будет уплачиваться их НДФЛ: по месту работы или по месту регистрации. Это позволит более справедливо распределять налоговые поступления и более равномерно развивать населенные пункты нашей страны", - пояснил ТАСС Леонов.