Бюджет Приморья на 2024 год приняли в первом чтении с дефицитом 17 млрд рублей

Доходы составят 207,7 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает корреспондент ТАСС. Дефицит главного финансового документа региона на 2024 год составил 17 млрд рублей при расходах в 224,7 млрд рублей.

"Как и в предыдущие годы, самым значимым направлением с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов остается социальная сфера. На 2024 год доля расходов, направленных на социально-культурную сферу, составляет 58,2% от общей суммы всех расходов, это 130,9 млрд рублей. По всем краевым государственным программам в сфере социальной политики на 2024 год предусмотрен рост относительно объемов, утвержденных на 2024 год действующим законом о бюджете 2023-2025 годов", - доложила депутатам председатель правительства Приморья Вера Щербина.

По ее словам, бюджет рассчитан исходя из прогнозов инфляции на 2024 год в размере 104,5%, на 2025 год - 104% и на 2026 год - 104%. Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата для работников организаций вырастет в 2024 году на 9,8%, в последующий год - на 6,8%, в 2026 году - еще на 6,4%. Величина прожиточного минимума в проекте бюджета учтена на следующий год в размере 18 389 рублей, в 2025 году - 20 138 рублей, в 2026 году - 22 217 рублей.

Основные параметры краевого бюджета в 2024 году, согласно документу, составят по доходам - 207,7 млрд рублей, по расходам - 224,8 млрд рублей. Размер дефицита дефицит 17,1 млрд рублей. На 2025 и 2026 годы сформированы бездефицитные бюджеты. Депутаты приняли проект бюджета в первом чтении 26 голосами "за" при 11 "против".

Финансирование дефицита бюджета запланировано за счет остатков средств на едином счете в размере 10 млрд рублей, а также коммерческих и бюджетных кредитов.