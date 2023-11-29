Самолет из Хабаровска впервые за несколько лет вылетел в Пекин по зимнему расписанию

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы Хабаровск - Пекин появились в зимнем расписании впервые за несколько лет, сообщили ТАСС в хабаровском аэропорту. Самолет вылетел в 00:10 (17:10 мск 28 ноября).

"На первом рейсе вылетели 86 пассажиров. В Пекин отправился Airbus А319 c компоновкой салона 128 кресел авиакомпании "Аврора", - сказали в аэропорту.

Последний раз рейс в столицу Китая в зимнем расписании был в 2017 году. Его выполняла только авиакомпания S7. Летом по этому направлению летали S7 и "Аврора".

Авиакомпания "Аврора" будет выполнять рейсы один раз в неделю, время в пути составляет порядка трех часов.

Пекин популярен среди жителей Дальнего Востока, поскольку является центром для туристических и деловых возможностей. Он также выступает в качестве промежуточного пункта для путешествий в другие города Китая и Юго-Восточной Азии.

По информации хабаровского аэропорта, в весенне-летнем периоде 2023 года прямыми перелетами в Пекин воспользовались порядка 9 тыс. пассажиров. Из Хабаровска сейчас есть регулярные рейсы в столицу Таиланда Бангкок, их выполняет "Аэрофлот". Авиакомпания также осуществляет прямые перелеты из Хабаровска на тайский остров Пхукет. На Пхукет летают еще авиакомпании Ikar и Azur Air, это чартерные перевозки, перелет можно приобрести в составе тура. Есть также рейсы в китайский город Харбин.