Президент Венесуэлы сообщил о стабильном росте нефтяной промышленности

Николас Мадуро заявил, что в третьем квартале добыча нефти и природного газа в республике выросла на 12,99%, а также отметил "значительный рост" экспортных поставок нефти

КАРАКАС, 29 ноября. /ТАСС/. Венесуэла достигла стабилизации роста нефтяной промышленности и увеличения добычи углеводородного сырья. Об этом во вторник сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на национальном совете по продуктивной экономике, который транслировался телеканалом Venezolana de Television.

"Собственными усилиями мы добились стабильности роста венесуэльской нефтяной промышленности", - заявил Мадуро.

Президент сообщил, что в третьем квартале текущего года добыча нефти и природного газа в Венесуэле выросла на 12,99% и отметил "значительный рост" экспортных поставок нефти. Согласно данным государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, добыча нефти в октябре составила 786 тыс. баррелей в сутки.

Мадуро указал на рост экономики Венесуэлы в течение последних девяти кварталов. Глава государства сообщил о разработке плана экономического развития Венесуэлы на 2024-2026 год, улучшения условий и повышения производительности труда.

"Необходимо защитить национального производителя и повысить эффективность технологического и финансового объединения с нашими дружественными странами мира", - подчеркнул президент.