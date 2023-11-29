Почти 10% опрошенных россиян будут работать в новогоднюю ночь

Дома праздник отмечать намерены 77% респондентов, отметили эксперты сервиса Superjob

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян планируют встретить Новый год дома, а 9% проведут праздничную ночь на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Как и год назад, 77% россиян планируют встречать новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% россиян, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (15% против 3% соответственно). По сравнению с прошлым годом, в ночь с 31 декабря на 1 января россияне будут работать чаще: 9% против 6% год назад", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, встречать 2024 год в других городах России планируют 3% респондентов, в гостях - 2%. Выбраться на Новый год за город, на дачу или в деревню собираются также 2% россиян. Еще 2% планируют праздновать Новый год на уличных гуляньях, за границей или на туристической базе.

Опрос проводился 24-28 ноября во всех округах России, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения старше 18 лет.