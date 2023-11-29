В развитие теплоснабжения Бурятии вложат почти 2 млрд рублей

Деньги направят на обновление оборудования

ТАСС, 29 ноября. Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) вложит 1,9 млрд рублей в развитие сферы теплоснабжения в Республике Бурятия с 2024 года по 2028 год. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"Минтранс Бурятии утвердил инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ПАО "ТГК-14" на 2024-2028 годы. Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, по объектам Бурятии запланированы расходы на реализацию мероприятий в сумме 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Средства направят на обновление оборудования. Планируется построить около 3,5 км теплосетей, а также реконструировать порядка 1,6 км труб. За четыре года должны подключить к теплу объекты с общей нагрузкой 25,9 Гкал/час. Кроме того, пройдет реконструкция участков тепловой сети на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, на котельной "Юго-Западная" в Улан-Удэ. Запланирована модернизация котлов, реконструкция трубопроводов сетевой воды, модернизация очистных сооружений и реконструкция турбоагрегаторов.