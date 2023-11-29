"Сберавтотех" может запустить новые беспилотные грузовики по М-11 в 2024 году

В Минтрансе уточнили, что по трассе "Нева" в беспилотных грузоперевозках участвуют суммарно девять машин

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Появление новых беспилотных грузовиков от "Сберавтотеха" на трассе М-11 ожидается в 2024 году наряду с запуском плановых 12 беспилотников "Камаза", сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

"В 2024 году помимо плановых 12 грузовых ВАТС от "Камаз" ожидаются беспилотники от "Сберавтотех", - отметили в министерстве.

Там напомнили, что по трассе "Нева" в беспилотных грузоперевозках участвуют суммарно девять машин, из которых шесть производства "Камаз" и три - "Сберавтотеха".

В июне запустили движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" и "Сберавтотех" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 "Нева". При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.