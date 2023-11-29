Хабаровский судозавод получил запросы на строительство судов от пяти рыболовных компаний

ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Хабаровский судостроительный завод (АО "ХСЗ", город Хабаровск) получил запросы на строительство судов от пяти рыбодобывающих компаний. Об этом ТАСС сообщил начальник управления промышленности Минпромторга Хабаровского края Алексей Абросимов.

"В настоящее время от пяти рыбодобывающих компаний поступили запросы на строительство рыбопромысловых судов", - сказал Абросимов. Предприятие подсчитывает затраты на эти проекты.

В текущем году Хабаровский судостроительный завод сдал два краболовных судна. По словам Абросимова, в 2024 году планируется сдать несамоходный землесос проекта 4395. Он будет задействован для проведения дноуглубительных работ в бассейне Амура.

Начальник управления сообщил также, что региональные власти совместно с заводом прорабатывают вопрос определения судозавода в качестве единственного поставщика десантных катеров на воздушной подушке "Мурена". По этому вопросу ведется работа с Минобороны России.

За все время своей работы Хабаровский судостроительный завод выпустил более 350 кораблей и судов разных классов и назначений для ВМФ, пограничной службы ФСБ Российской Федерации, гражданского и рыболовецкого флота, зарубежных заказчиков. В июне предприятие отметило свое 70-летие.