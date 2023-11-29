В Toyota зафиксировали рекордные объемы международного производства и продаж

В октябре показатель составил 900 тыс. автомобилей, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Объемы международного производства и продаж ведущего японского автоконцерна Toyota в октябре достигли рекордных показателей для этого месяца, говорится в распространенном отчете корпорации.

Объемы производства составили 900 тыс. автомобилей, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом объемы продаж возросли на 7%, до 890 тыс. единиц.

По данным агентства Kyodo, соответствующие положительные тенденции связаны с растущим спросом потребителей на продукцию Toyota, особенно на рынках Европы и Северной Америки.

В 2022 году Toyota вместе с ее дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн машин.